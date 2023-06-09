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Esenler'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Esenler'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Esenler'de binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Esenler'de binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Birlik Mahallesi Şehit Vedat Çağlar Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın, çatıda büyük çapta hasar oluşturdu.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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