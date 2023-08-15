Esenler'de bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Esenler'de meydana gelen trafik kazasında bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Kazada sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti ve otomobil itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.