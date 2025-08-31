Esenler'de Balkonda Erkek Cesedi Bulundu

Esenler'deki bir binanın zemin katında balkonda hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde, kişinin kafasına darbe aldığı değerlendiriliyor. 50 yaşlarında olduğu düşünülen adamın kimliği henüz belirlenemedi.

Esenler'de bir binanın zemin katındaki balkonda erkek cesedi bulundu.

Kemer Mahallesi 905 Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katındaki daireye ait balkonda hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kafasına darbe aldığı değerlendirilen erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında 50 yaşlarında olduğu düşünülen kişinin üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmadı.

İncelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güncel
