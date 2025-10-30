Esenler'de Ayvalıdere Araç Köprüsü Güçlendirme Çalışmaları Başladı

İstanbul'un Esenler ilçesinde, Ayvalıdere Araç Köprüsü'nde 26 Ekim'de başlatılan güçlendirme çalışmalarının, 26 Aralık'ta bitirilmesi öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dumlupınar Caddesi'ndeki "Ayvalıdere Araç Köprüsü Güçlendirme İnşaatı" çalışmaları kapsamında, köprünün dört şeridinden ikisi geçici olarak trafiğe kapatıldı.

26 Ekim'de başlatılan çalışmalar süresince, köprü üzerindeki araç geçişleri gidiş ve geliş yönlerinde birer şerit üzerinden sağlanacak.

Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararı doğrultusunda yürütülecek çalışma nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yetkililer, sürücülerin trafik levhaları ve yer işaretlerine dikkat etmelerinin önem taşıdığını vurgularken, çalışmaların 26 Aralık'ta bitirilmesi öngörülüyor.