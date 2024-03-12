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Esenler'de arkadaşını arama bahanesiyle cep telefonu gasp eden şüpheli tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Esenler'de bir kişinin cep telefonunu gasp eden şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, arkadaşını arama bahanesiyle telefonu isteyip kaçmıştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenler'de arkadaşını arama bahanesiyle bir kişiden aldığı cep telefonunu gasp ederek kaçan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 1 Mart'ta Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gerçekleşen "yağma" suçunun ardından şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı.

Olay yeri ve çevresini gösteren güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, sokakta yaya olarak ilerleyen kişinin yanına gelen şüphelinin, arkadaşını arama bahanesiyle cep telefonunu istedikten sonra birlikte sokağa girdiklerini tespit etti.

Ekipler, şüpheliyle irtibatlı olarak sokakta gizlenen diğer şüphelinin de bıçakla arkalarından yaklaşarak mağduru engellediğini, şüphelinin de telefonla kaçtığını belirledi.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli D.K., kaçış güzergahı takip edilerek 2 Mart'ta Menderes Mahallesi'nde yakalanırken, yapılan aramada bulunan şüphelinin çaldığı cep telefonu da mağdura teslim edildi.

Sorgulamada, "evden hırsızlık", "kasten yaralama" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu anlaşılan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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