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Esenler'de ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası kesildi

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Esenler'de ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası kesildi

Esenler'de ambulansa yol vermeyen sürücüye 623 lira para cezası yazıldı.

Esenler'de ambulansa yol vermeyen sürücüye 623 lira para cezası yazıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hal-Otogar bağlantı yolunda ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, araç sürücüsünün A.K. olduğunu tespit etti.

Sürücüye, sol şeridi sürekli işgal etmekten 427 lira ve geçiş üstünlüğü bulunan aracın ilerlemesini engellemekten 196 lira olmak üzere toplam 623 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Esenler Güncel Haberler

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