Esenler'de Ambulans Şoförü ve Otomobil Sürücüsüne Trafik Cezası

Güncelleme:
Esenler'de trafikte kavga eden ambulans şoförü B.G. ve otomobil sürücüsü M.S.'ye trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında "otomobil sürücüsü ile ambulans şoförü kavga etti" başlığı ile paylaşılan görüntülere yönelik inceleme yaptı.

Ekipler, dün Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı bağlantı yolunda bir ambulans şoförü ile otomobil sürücüsünün kavga ettiğini belirledi.

Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen ambulans şoförü B.G. (27) ile otomobil sürücüsü M.S. (31) yakalandı.

Sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
