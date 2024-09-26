Esenler'de Alkollü Taksici, Polis Araçlarına Çarpıp Kaçtı

ESENLER'de seyir halindeki bir taksici polis ekip otosuna çarparak kaçtı. Polislerin kısa sürede yakaladığı taksici 2.18 promil alkollü çıktı. Ekiplere saldıran taksi şoförü polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Esenler Hal Otogar Yolu Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TCZ plakalı taksi şoförü Oktay Ürer, seyir halindeki polis ekiplerine çarparak kaçmaya başladı. Ekipler, kaçan şoförü yakalamak için çalışma başlattı. Çok geçmeden Oktay Ürer, Atışalanı köprüsü mevkiinde yakalandı. Oktay Ürer'in yapılan ölçümünde, 2.18 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Çekici yardımıyla taksi olay yerinden götürülmek istendi. Şoför, taksiyi çekmek isteyen ekiplere saldırdı. Ürer daha sonra polisler tarafından emniyete götürüldü. O anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.