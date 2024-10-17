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Esenler'de Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Esenler'de Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Esenler'de, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Mahmut Dağcı'nın kuzeni Adem Savaş'a ateş etmesi sonucu Savaş olay yerinde hayatını kaybetti. Mahmut Dağcı daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

ESENLER'de iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Mahmut Dağcı yanında bulunan silahla kuzeni Adem Savaş'a ateş etti. Savaş olay yerinde hayatını kaybetti; olaydan sonra kaçan Mahmut Dağcı ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Atışalanı Mahallesi Gazi Emir Sokak'ta meydana geldi. Kuzen oldukları öğrenilen Adem Savaş ile Mahmut Dağcı, otomobilde bulundukları sırasında aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma başladı. Otomobilden inen iki kuzen yolda da tartışmaya devam etti. Tartışma sırasında Mahmut Dağcı, yanında bulunan silahla Adem Savaş'a ateş etti. Başından ve vücudundan vurulan Savaş ağır yaralandı. Silahı ateşleyen Mahmut Dağcı olay yerinden kaçarken, çevredekiler silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Savaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Adem Savaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Mahmut Dağcı, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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