Esenler'de akrabasının dairesinin önüne çöp döken kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Esenler'de bir apartman dairesinin önüne çöp döküp, kapısına tehdit içerikli yazılar asan akraba C.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de kaydedildi.

Esenler'de, alt katındaki akrabasının dairesinin önüne çöp döken ve kapısına tehdit içerikli yazılar asan şüpheli gözaltına alındı.

Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir apartmanda şüpheli C.D, alt katında oturan akrabasının evinin önüne çöp dökerek, kapısına ve duvarlarına tehdit içerikli yazılar astı.

C.D. şikayet üzerine Esenler Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, C.D'nin çöp döktüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
