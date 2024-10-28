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Esenler'de Aile İçinde Beyzbol Sopalı Kavga

Esenler'de Aile İçinde Beyzbol Sopalı Kavga
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Esenler'de bir aile apartmanında arabayı park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada, kardeş H.K., ağabeyi ve yeğeni tarafından beyzbol sopasıyla saldırıya uğradı. Olayın ardından polis ekipleri müdahale etti ve taraflar serbest bırakıldı.

ESENLER'de bir kişi yaşadığı aile apartmanı önüne aracını park etti. Ancak ağabeyi kardeşine aracı park ettiği yerden çıkarmasını istedi. Daha sonra ağabey H.K. ile oğlu, aracı bulunduğu yerden çıkarmayan kardeşi H.K. ile kavga etmeye başladı. Beyzbol sopalı kavgayı mahalle sakinleri ayırmaya çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenler'de meydana geldi. İddiaya göre aile apartmanında yaşayan H.K., arabasını bina önüne park ettikten sonra evine gitti. Aynı binada yaşan ağabeyi H.K. kardeşini arayarak arabayı park ettiği yerden çıkarmasını istedi. Kardeşinin 1 saat sonra aracı çıkarıp çocuklarını almaya gideceğini söylemesi üzerine ağabey H.K. ve oğlu dışarı çıkarak araca zarar vermeye başladı. İddiaya göre aracın camlarını kıran ve kaportasına zarar veren ağabey H.K. ve yeğeniyle sözlü tartışma yaşayan kardeş H.K. ise, bu kez yeğeninin beyzbol sopalı saldırısına maruz kaldı. Amcasına beyzbol sopasıyla saldıran yeğeni mahalle sakinleri araya girerek sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören H.K. ve oğlu kaçmaya başladı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kardeş H.K. ağabeyi ve yeğeninden şikayetçi oldu.Taraflar polis merkezinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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