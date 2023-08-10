Esenler'de 500 Bin Liralık Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Esenler'de 3 hırsızın yaklaşık 500 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenler'de 21 gün önce sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa gelen kimliği belirsiz 3 kişi, piyasa değeri 500 bin lira olan motosikletin kilidini kesip, daha sonra binerek kaçmaya başladı. Motosiklette bulunan alarm sistemi devreye girince evinin camından bakan sahibi Ozan Göktaş, hırsızları yakalamak için peşlerinden koştu. Ancak hızla giden hırsızlara yetişemeyen Göktaş, polisi aradı. Ekipler olay yerindeki çalışmalarının ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Motosiklet sahibi Ozan Göktaş, "Benim motorumdu, buraya bağlamıştım. Hani alarm da kurulu bir şekildeydi. Mehmet amca burada güvenlik. Bir baktım motorun alarmı çalıyor. Camdan baktım benim motoruma biniyorlar, motorumu çalmaya çalışıyorlar. Hemen bağırdım ama binmişlerdi. Şu sokağın başından iki tane motosikletli orada bekliyor, birisi benim motoruma biniyor. 500 metre falan koşmama rağmen yetişemedim. Göremedim hiçbir şekilde. Polis ekipleri geldi, olayı anlattım. Sonra onlar da gidip karakola şikayette bulunmamı söyledi. Oraya gittik, başvuruda bulunduk. Her şeyi yaptık. Yani hiç dönüş olmadı. Ben ümidimi gerçekten kaybettim. Daha 13 taksiti vardı. Aylık ödediğim taksiti 25 bin lira neredeyse. Hani motor gerçekten çok pahalı, şu andaki piyasası 450-500 bin falan. Hırsızların yakalanmasını istiyorum" dedi.

Motosiklet sahibinin babası Yusuf Göktaş ise, "Gece cumayı cumartesiye bağlayan gece, 21 gün oldu. Burada motorumuz bağlı halde duruyordu. Büyük motor. Gece 3 kişi geliyor, buradan motorumuzu kesip götürüyorlar. Arkasından yetişemiyoruz. Burada kamera kayıtlarımız var. Hiçbir haber yok şimdiye kadar. Allah rızası için bize yardımcı olun. Çocuklarım sabahın 6'sında kalkıp işe gidiyorlar. Kuyu kazarak kazanılıyor bu para. Milletin malı bu kadar ucuz değil. Lütfen bu hırsızlara bir çare bulun. Adalet istiyorum. Motorumuzdan hiçbir haber yok. Kendi işimize bakan insanlarız. Helal kazanan insanlarız. Haram yok bizim paramızda. Yatıp kalkıp beddua ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL