Esenler'de 400 Bin Liralık Hırsızlık Olayında 2 Şüpheli Yakalandı

Esenler'de bir işyerine girerek 400 bin lira değerinde elektronik eşya çalan 2 hırsız yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken diğeri tutuklandı.

Duvarı delerek elektronik eşya hırsızlığı yapan şüpheliler yakalandı

İSTANBUL - Esenler'de duvarı delerek bir işyerine giren ve 400 bin lira değerinde elektronik eşya çalan 2 hırsız yakalandı. Yakalanan hırsızlardan biri serbest bırakılırken diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 28 Temmuz tarihinde Esenler ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi, Davutpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece vakitlerinde Turgut B. isimli şahsın duvarı delerek ve kırarak işyerine hırsız girdi. İş yeri sahibi hırsızlık olayı sonucunda polis ekiplerine ihbarda bulundu. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, iş yerinden 400 bin lira değerinde cep telefonları, laptop, kamera kayıt cihazları ve 6 adet akıllı kol saati çalındığını belirledi.

Polislerin incelemelerinin ardından olayı meydana getiren 2 şüpheli 31 Temmuz'da Esenler'de yakalandı. Şüphelilerden Abdurrahman E'nin 9 ve diğer şüpheli N.B. 'nin 2 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Polisler tarafından, yakalanan şüphelilerin üzerinde bulunan 27 bin lira ve 4 tane gram altına el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheliden N.B. serbest bırakılırken, Abdurrahman E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.