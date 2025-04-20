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Esenler'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Esenler'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
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Esenler'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ESENLER'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 20.30 sıralarında Turgut Reis Mahallesi 428. Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede çatının tamamına yayıldı. Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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