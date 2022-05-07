ESENLER'DE 3 KİŞİYE ÇARPAN SÜRÜCÜYE ADLİ KONTROL
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENLER'de otomobille ters yöne girerek, kaldırımdaki 1'i bebek 3 kişiye çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ESENLER'de otomobille ters yöne girerek, kaldırımdaki 1'i bebek 3 kişiye çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Nine Hatun Mahallesi, Çinçindere Caddesi'nde meydana geldi. Serhat Ay'ın kullandığı 34 UJ 0059 plakalı otomobil, cadde üzerinde giderken sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti. Ay'ın kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen M.T.(28), A.T.(23) ve yanlarındaki bebeklerine çarptı. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişilik aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan Serhat Ay, "Taksirle Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. Ay, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Demirören Haber Ajansı / Güncel