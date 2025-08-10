Esenler'de 3 Apartmanda Yangın Çıktı

Esenler'de 5 katlı binada başlayan ve bitişiğindeki iki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Fatih Mahallesi 204. Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle bitişikte bulunan 4 katlı apartmanların çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartmanlarda yaşayanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, 3 apartmanda hasara yol açtı.