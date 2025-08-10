Esenler'de 3 Apartmanda Yangın Çıktı
Esenler'de 5 katlı bir apartmanın çatısında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki iki binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek, olası bir faciayı önledi.
Esenler'de 5 katlı binada başlayan ve bitişiğindeki iki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.
Fatih Mahallesi 204. Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle bitişikte bulunan 4 katlı apartmanların çatısına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Apartmanlarda yaşayanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, 3 apartmanda hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel