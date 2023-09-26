Esenler'de 15 katlı binanın dış cephesindeki kaplama malzemeleri yola döküldü
Esenler'de 15 katlı bir apartmanın dış cephesindeki kaplama malzemeleri yola döküldü.
Esenler'de 15 katlı bir apartmanın dış cephesindeki kaplama malzemeleri yola döküldü.
Tuna Mahallesi Şehit Cengiz Karcıoğlu Caddesi'ndeki 15 katlı binanın dış cephesindeki kaplama malzemelerinin yola döküldüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Belediye ekipleri yere düşen parçalar için temizlik çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Güncel