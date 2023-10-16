ESENLER'DE 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KAZADAN ÖNCE ALKOL ALMIŞ

ESENLER'de emniyet şeridinde trafik kazasına ilişkin işlem yapan polis aracına arkadan çarparak Ferdi Ağdaş'ın (43) ölümüne, polis memuru Muhammet Bektaş'ın yaralanmasına sebep olan sürücü Berivan Yıldırım'ın (23) kazadan önce bir eğlence mekanında alkol aldığı görüntüler ortaya çıktı. Bilirkişinin hazırladığı raporda Berivan Yıldırımın asli kusurlu olduğu belirtildi.

Esenler'de 1 Şubat 2023'te meydana gelen kazada, Tem yolu Esenler mevkiinde bariyerlere çarparak hasarlı kaza yapan Ferdi Ağdaş (43) ve kaza ile ilgili işlem yapan polis aracına arkadan çarparak, Ferdi Ağdaş'ın ölümüne, polis memuru Muhammet Bektaş'ın ise yaralanmasına neden olan sürücü Berivan Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Berivan Yıldırım bulunduğu cezaevinden getirilirken maktulün ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. İlk duruşmada ki savunmasında pişman olduğunu, maktulün ailesinden ve müştekiden özür dilediğini söyleyen Berivan Yıldırım, "Ben alkol almadım. Yanımdaki arkadaşım Zehra alkol aldı. Olay tarihinde kar yağışı başlamıştı. Zehra kötüydü araç sürerken bir yandan ona bir yandan da yola bakıyordum. Yaklaşık 110 kilometre hızla gidiyordum. Yaklaşık 15 dakika bu şekilde gittim daha sonra bir polisin eli ile dur işareti yaptığını gördüm. Otobanda polisi görünce şaşırdım ve frene bastım. Bunun üzerine aracın kontrolünü kaybettim. Araç sağa sola savrulmaya başladı. İlk olarak sert bir şeye çarptım. Daha sonra birkaç şeye çarparak durabildim. Aracın içerisinden beni vatandaşlar çıkardı. Ben sadece polis memuruna çarptığımı düşünmüştüm. Polis memurunun yanına giderek iyi olup olmadığını sordum ve hızlı olduğumu söyleyerek hakkını helal etmesini istedim. Çarptığım kişinin polis olduğunu gördüğüm için korktum ve şoka girdim. Bu nedenle olay yerinden ayrıldım. Ben, benden önce orada bir kaza olduğuna ilişkin bir uyarı levhası görmedim. Polisin elinde aydınlatma cihazı da görmedim. Benim direksiyon hakimiyetimi kaybetmemin sebebi kardır" dedi. Öte yandan Berivan Yıldırım'ın (23) kazadan önce bir eğlence mekanında alkol aldığı görüntüler ortaya çıktı. Mahkemenin talebi üzerine bilirkişinin hazırladığı rapora göre, Berivan Yıldırım'ın asli kusurlu olduğu belirtildi.

"BENDEN HELALLİK İSTEDİ"

Olayda yaralanan polis memuru Muhammet Bektaş, "Ferdi Ağdaş'ın kaza yaptığını gördükten sonra biz aracımızı emniyet şeridine koyduk. Emniyet şeridi hariç 3 şerit olana yolu tek şeride düşürdük. Uyarı levhası da koyduk. Ayrıca başka bir arkadaşımız elindeki fenerle gelen araçların yavaşlaması için uyarıda bulunuyordu. Ben maktul ile ekip arabasına doğru gittim. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Ben yerde yatarken sanık yanıma gelip benden özür diledi. Çok hızlı olduğunu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyleyerek benden helallik istedi. Şikayetçiyim" dedi.

"ARAÇ ÇOK SÜRATLİ GELDİ İKAZLARIMA UYMADI"

Tanık olarak dinlenen polis memuru Uğur P., "Ben, dubaların başında elimde el feneri ile gelen araçlara uyarı yapıyordum. Birkaç araç en sol şeritten geldiler beni gördüler ve yavaşlayarak yollarına devam ettiler. Ancak sanığın kullanımındaki araç çok süratli geldi. İkazlarıma uymadı. Benim yanımdan geçtikten 100 metre sonra emniyet şeridine doğru direksiyon hakimiyetini kaybetti. Maktule ve birlikte görev yaptığım müştekiye çarparak her ikisini de yola savurdu. O gün hava kar yağışlıydı ama çok fazla etkili değildi" dedi.

"KORKTUĞUM İÇİN BİRLİKTE ALKOL ALDIK DİYE SÖYLEDİM"

Sanığın arkadaşı olan Zehra Polatdemir'de tanık olarak dinlendi. İfadesinde, "Olay günü Berivan'ı ben aradım yanıma geldi. Birlikte mekana gittik. Ben alkol aldım kendisi almadı. Kaza yaşanmadan 10 saniye önce bilincim açıldı. Ben herhangi bir uyarı levhası veya ışıklandırma görmedim. Berivan ile şok halindeydik. Ben baygınlık geçirdim. Soruşturma aşamasında korktuğum için sanığın da benimle birlikte alkol aldığını söyledim" dedi.

"SANIK 143 KİLOMETRENİN ÇOK ÜZERİNDE BİR HIZLA ARAÇ KULLANDI"

Tanığın ifadesine karşı maktulün ailesinin avukatı Pekay Salmanoğlu, "Tanık Zehra, kazaya 10 saniye kala bilincinin yerine geldiğini söyleyip herhangi bir ikaz ve ışıklandırma görmediğini beyan etmiştir. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır. Tanığın soruşturma aşamasında verdiği ifadesi ile burada verdiği ifade arasında çelişkiler vardır. Bu yüzden beyanlarına itibar edilmemeli. Olağan hava şartları altında dahi maksimum hız sınırı 143 kilometredir sanığın bunun çok üzerinde bir hızla araç kullandığı bilirkişi raporu ile ortaya konmuştur" dedi.

Tanık ifadelerini kabul etmeyen Berivan Yıldırım, "Alkol aldığım için olay yerinden kaçtığım iddiasını kabul etmiyorum. Oradaki insanların üzerime gelmesinden korktuğum için olay yerinden kaçtım" dedi. Mahkeme sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Tem yolu Esenler mevkiinde Ferdi Ağdaş'ın bariyerlere çarparak maddi hasarlı kaza yapmış olduğu belirtildi. Olay yerine polis ekiplerinin geldiğinin ve emniyet şeridinde park halinde durduklarına yer verilen iddianamede, sol şeritten gelen sanık Berivan Yıldırım'ın kontrolündeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek emniyet şeridinde kazaya bakan trafik ekibi aracına, görevli memura ve Ferdi Ağdaş'a çarparak yola fırlattığı anlatıldı. Polis memurunun kazanın etkisiyle vücudundaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede olduğunun belirtildiği iddianamede Ferdi Ağdaş'ın ise hayatını kaybettiği vurgulandı.

İddianamede, Berivan Yıldırım'ın olay yerinden kaçtığı, yanında bulunan arkadaşı Zehra Polatdemir'in kollukta verdiği ilk ifadesinde olaydan önce alkol aldıklarını söylediği, olaydan 2 gün sonra da ifadesini değiştirdiği belirtildi. Daha sonra kendisi teslim olan Yıldırım hakkında alınan bilirkişi raporuna göre, görüşünün tamamen açık ve hızının yüksek olduğu, yolu kontrol etmeden dikkatsiz davrandığı tam kusurlu olduğunun vurgulandığı iddianamede ayrıca, Berivan Yıldırım'ın arkadaşıyla alkol aldığı ve eğlendiğine dair görüntülerin tespit edildiği bilgisine yer verildi. Yıldırım'ın sürücü belgesinin yeni olduğu ve aday sürücü olduğuna da dikkat çekilen iddianamede Berivan Yıldırım'ın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 ay'a kadar hapsi talep edildi.