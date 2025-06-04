Esenler'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli adliyede

Esenler'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli adliyede
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İstanbul Esenler'de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Esenler'de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Oruçreis Mahallesi'nde Şehit Ali Karahan Caddesi'nde 48 yaşındaki Selami Yılmaz'ın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler G.P. (27) ve M.R.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlı G.P'nin emniyetteki ifadesinde, maktul Yılmaz'ın ayrıldığı eşiyle birlikte olmasını hazmedemeyerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin silahla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esenler'de Selami Yılmaz'ın uğradığı silahlı saldırıda yaşamını kaybetmesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, G.P. ve gözcülük yapan M.R.Ç'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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