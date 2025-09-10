Esenler Belediyesi'nden Geri Dönüşümle Üretilen Defter Dağıtımı

Esenler Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte geri dönüşümden elde ettiği defterleri öğrencilere dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sıfır atık ve çevre duyarlılığına dikkati çekmek amacıyla hayata geçirilen projeler kapsamında kurtarılan 1,5 milyon ağaçtan elde edilen 8 milyon defterle eğitime önemli bir katkı sunuldu.

"Kitaplar hükumetimizden, defterler belediyemizden" sloganıyla gerçekleştirilen projeyle 16 yılda 8 milyon defter eğitime geri kazandırıldı. Defterler, Esenler'de bulunan ilk ve orta dereceli 57 okula dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, son zamanlarda artan orman yangınlarının doğaya verdiği zarara ve geri dönüşümün önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımız bu yıl, 'Her çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' dedi. Biz de her yıl olduğu gibi bu yıl da geri dönüşümden elde ettiğimiz defterlerle çocuklarımıza bir mesaj veriyoruz. Bu çalışmamızla tek bir ağacımızı israf etmeden hem doğamıza sahip çıkıyor hem de öğrencilerimizin eğitimine katkı sunuyoruz."

Göksu, "Dağıttığımız her bir defter, çocuklarımız için yeni bir gelecek sayfası demek. Biz bu sayfaları geri dönüşümle doğadan, emeğimizle Esenler'den üretiyoruz. Hem çevreyi koruyoruz hem de ailelerimizin yükünü hafifletiyoruz." ifadelerini kullandı.