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Esenler Belediyesi Kur'an-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın Finali Yapıldı

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Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın finali, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. 10 öğrencinin yarıştığı finalde, Kur'an-ı Kerim ve ezan kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Esenler Belediyesince ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Kur'an-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nın finali yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan programda, 3 ay boyunca okullarda eleme sürecinin ardından finale kalan 10 öğrenci yarıştı.

Kur'an-ı Kerim ve ezan kategorilerinde yarışmaya katılan öğrencilerden 5'i Kur'an-ı Kerim tilavet ederken, 5 öğrenci de hicaz, rast, uşak, segah ve nihavent makamlarında ezan okudu.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda her iki kategoride de ilk 3'e girenlerden birincilere 5 bin, ikincilere 3 bin 500, üçüncülere 2 bin 500 lira ödül verildi.

Diğer öğrenciler de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Kadir Topbaş Kültür Eğitim Güncel Haberler

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