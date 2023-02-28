Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İmamoğlu'nun 'deprem seferberlik planı' açıklamasına tepki Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da deprem bütçesini 6 kat düşürdüğünü belirterek "'5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da deprem bütçesini 6 kat düşürdüğünü belirterek "'5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim.' diyen Sayın Başkan'ın 4 yılın sonunda kentsel dönüşüm kapsamında kendisinin yapıp da teslim ettiği konut sayısı sıfır." ifadesini kullandı.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun dün sosyal medya hesabından, "İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı açıklayacağım" şeklinde tweet paylaştığı hatırlatılarak İmamoğlu'nun, 2019 ve 2020 yıllarında attığı tweetlerle yine "Deprem Seferberlik Planı'mızı hayata geçiriyoruz." şeklinde paylaşımda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göksu, "Sayın Başkan, 4 yıldır sadece aynı tweetleri attı, deprem ve kentsel dönüşümle ilgili hiçbir çalışma ve proje hayata geçirmedi." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun, tweet haricinde sadece çalıştay yaptığını ama devamının gelmediğini aktaran Göksu, şunları kaydetti:

"İBB Başkanı, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarında 'sıfır' çekti. İstanbul'da deprem bütçesini tam 6 kat düşürdü. 2018 senesinde bütçenin yüzde 5,5'i kentsel dönüşüme ayrılmışken, 2021'de yüzde 0,89'u, 2022'de yüzde 1,13'ü ve 2023'te de yüzde 1,59'u ayrılmıştır. '5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim.' diyen Sayın Başkan'ın 4 yılın sonunda kentsel dönüşüm kapsamında kendisinin yapıp da teslim ettiği konut sayısı sıfır."

Göksu, İBB Meclisi'nde de İmamoğlu'nun deprem ve kentsel dönüşüm seferberliklerini kulak arkası ettiğini ifade ederek "İstanbul için en büyük tehdidin deprem" olduğunu söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu'nun depremin konuşulduğu meclis toplantısına katılmadığını belirtti.