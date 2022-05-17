Esendere'de &quot;O Ses Yüksekova&quot; yarışması düzenlendi - Haberler

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Esendere'de "O Ses Yüksekova" yarışması düzenlendi

AA - Ulaş Güven - Güncel
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Esendere'de 'O Ses Yüksekova' yarışması düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde "O Ses Yüksekova" yarışması düzenlendi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde "O Ses Yüksekova" yarışması düzenlendi.

Esendere Belediyesince Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan yarışmaya, 10 okuldan 13 öğrenci katıldı.

Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği yarışmada, öğrencilerden Nazan Özpazar birinci, Meryem Kameri ikinci, Benazir Keskin ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere para ödülünün verildiği programa, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

AA / Ulaş Güven - Güncel

Selahaddin Eyyubi, Yüksekova, Esendere, Hakkari, Güncel, Haberler

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