Esenboğa Havalimanı'nın Yıllık Yolcu Kapasitesi 30 Milyona Çıkacak

Esenboğa Havalimanı'nın Yıllık Yolcu Kapasitesi 30 Milyona Çıkacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesinin 30 milyona çıkarılacağını açıkladı. Havalimanındaki modernizasyon çalışmaları 2023 yılında başladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Esenboğa Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesi 30 milyona çıkacak" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı kapasite artırımı çalışmaları kapsamında inşa edilen yeni hava trafik kontrol kulesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, havalimanında artan yolcu ve uçak trafiğine yanıt verebilmek için iki etap olarak planlanan modernizasyon çalışmalarına 2023 yılında başladıklarını anımsattı.

İlk etap çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, birinci etap kapsamında 3 bin 750 metrelik üçüncü pist, 77 metre uzunluğundaki hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok çalışmalarında sona geldiklerini belirtti. Uraloğlu, "Havalimanımızı çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir hale getirmek ve Ankaramızın dünya başkentlerine yakışır bir tesise sahip olması için başlattığımız çalışmalar kapsamında Esenboğa Havalimanı'mızın yıllık yolcu kapasitesi 30 milyona çıkacak" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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