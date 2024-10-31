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Esenboğa Havalimanı'nda Yakıt Dökülmesine Müdahale Tatbikatı Gerçekleştirildi

Esenboğa Havalimanı'nda Yakıt Dökülmesine Müdahale Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Esenboğa Havalimanı'nda bir yakıt tankerinin delinmesi senaryosu ile gerçekleştirilen acil durum tatbikatında, 2 bin litre yakıt döküldü ve ekipler hızlıca müdahale etti.

Esenboğa Havalimanı'nda, yakıt tankerinin delinmesi sonucu aprona yakıt dökülmesine müdahalenin canlandırıldığı acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Acil durum planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 4 numaralı apronda 201 ve 202 numaralı park yeri yakınında bir yakıt tankerinin delinmesi sonucu 2 bin litre yakıt yere döküldü.

Yakıt firmasının alarmı üzerine Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri olay yerine ulaşarak alanı köpükle kapladı.

Yakıt firması çalışanı delinen alana kitle müdahale ederek yakıtın daha fazla akmasını önledi. Daha sonra ekipler, emici petlerle zeminden yakıtı temizledi.

Tatbikatta, havalimanında hizmet veren 16 kurum ve kuruluştan 100 personel görev aldı.

Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Abubekir Özcan, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, acil durumlara karşı her zaman hazır olduklarını ve müdahale kapasitelerinin yüksek olduğunu belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün, emniyetli uçuşlar için 7 gün 24 saat hizmet verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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