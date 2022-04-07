Esenboğa'da sahte belgelerle yakalanan DEAŞ'lı hakkında 28 yıl hapis istendi

Esenboğa Havalimanı'ndan sahte kimlikle Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan ve DEAŞ'lı teröristlere kimlik sağladığı belirlenen Bobırmırzo Vasıev hakkında 28 yıl hapis cezası istenen iddianame kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, 23 Kasım 2021'de Esenboğa Havalimanı'na gelen yolcuların kontrolü sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Uluslararası Risk Analiz Grubu (URAG) görevlileri, kimlik kontrolünü yaptıkları bir yolcudan şüphelendi.

Ukrayna'dan gelen Timur İsmailov adına düzenlenmiş Özbekistan Cumhuriyeti pasaportunun sahte olduğu belirlendi.

Çantasında farklı ülkelere ait çok sayıda sahte kimlik, pasaport ve ehliyet bulunan kişinin Özbekistan asıllı Rusya Federasyonu vatandaşı 25 yaşındaki Bobirmirzo Vasıev olduğu tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Vasıev hakkında geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği istihbaratı nedeniyle Türkiye'ye giriş yasağı olduğunu belirledi.

İtirafçı oldu

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olmak isteyen Vasıev, Güney Kore'de çalıştığı sırada tanıştığı Muhammed Yusuf ile Suriye'ye gitmeye karar verdiklerini söyledi.

Bunun için 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıklarını, ardından kaçakçılar vasıtasıyla Hatay üzerinden Suriye'ye geçtiklerini anlatan Vasıev, burada terör örgütü El Nusra'ya katıldığını iddia etti.

Silah ve savaş taktikleri eğitimi aldığını, 9 ay İdlib'de kaldığını, bir süre sonra silahını bırakarak örgütten ayrıldığını iddia eden Vasıev, Reyhanlı üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı sırada jandarmaya yakalandığını ve sonrasında sınır dışı edildiğini kaydetti.

Vasıev, bunun üzerine Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yeniden Güney Kore'ye döndüğünü, iki yıl sonra evlendiği eşini 2020'de doğum yapması için Türkiye'ye gönderdiğini anlattı.

Daha önce sınır dışı edildiği için Türkiye'ye giremediğini, bu nedenle Mısır'a gittiğini ve Rusya'dan edindiği Timur İsmailov adına düzenlenmiş sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yaparak geçici kimlik belgesi çıkarttığını belirtti.

Vasıev, Ukrayna'ya gittiğini, Kovid-19 aşısı olmadığı için ülkeye alınmaması üzerine Türkiye'ye döndüğünde Esenboğa Havaalanı'nda yakalandığını söyledi.

Üzerinde yakalanan sahte belgeleri kendisinin hazırladığını ayrıca Telegram'dan kendisine ulaşanlara 80 lira karşılığında sahte Kovid-19 test sonucu ile 100 lira karşılığında sahte kira sözleşmesi hazırladığını kabul etti.

"Kendisini El Nusra örgütünden göstermeye çalıştı"

İddianamede sanığın 2014'te terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gittiği, ele geçirilen delillerin de bunu doğruladığına yer verildi.

Sanığın terör örgütü El Nusra'nın Türkiye'ye yönelik eyleminin olmadığını bildiği için kendisini bu örgütten göstermeye çalıştığına dikkat çekilen iddianamede şu tespite yer verildi:

"Şüpheli hangi silahlı terör örgütünde faaliyet yürütmüş olursa olsun hukuki durumu değişmeyecektir. El Nusra terör örgütü içerisinde 9 ay faaliyet yürüttüğünü beyan etmesine karşın bu örgüt mensubu, kendisine gösterilen 1004 kişinin fotoğrafında herhangi birini teşhis edememiştir. Şüpheliden elde edilen ve sahte olduğu anlaşılan pasaportlar, kimlikler ile bunların yapımında kullanılan kaşelere ilişkin görüntüler ve tüm evrak kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetleri öncesi rahat hareket edebilmeleri, farklı ülkelere şüphe uyandırmadan eylem amaçlı geçiş yapmaları maksadıyla örgüt mensuplarına sahte belge tanzim ettiği, bu şekilde şüphelinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu anlaşılmıştır."

Bu kapsamda sanık Vasıev'in "silahlı terör örgütüne üyelikten" 7 yıl 6 aydan 15 yıla, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan ise 3 yıl 7 aydan 13 yıla kadar hapsi istendi.

Sanık Bobırmırzo Vasıev'in yargılanması Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.