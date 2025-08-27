Eşeğin Sürüklemesi Sonucu Ağır Yaralanan 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Elazığ'da 4 gün önce eşeğin sürüklemesi sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki Meryem D. hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Merkeze bağlı Yürekli köyünde meydana geldi.

Elazığ'da eşeğin sürüklemesi sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Yürekli köyünde yaşayan Meryem D, 4 gün önce yularından tutup götürmeye çalıştığı eşeğin bir anda koşmasıyla eli yulara sıkıştı.

Çocuk, eşeğin metrelerce sürüklemesi sonucu ağır yaralandı.

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Meryem D. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Meryem D, müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

