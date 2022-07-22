Eşeğe şiddet uygulayan insan hak ettiği karşılığı aldı - Haberler

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Eşeğe şiddet uygulayan insan hak ettiği karşılığı aldı

Haberler.com - Miray Kaya - Güncel
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Sosyal medyada bir kişinin eşeğe şiddet uyguladığı video paylaşıldı. Videoda, eşeğe şiddet uygulayan insanın eşek tarafından ısırıldıktan sonra attığı çığlıklar duyuldu.

Twitter'da gündem olan videoda yabancı uyruklu bir kişinin eşeğe uslanmadan tekme ve tokatlarla şiddet uyguladığı görüldü. Ardından şiddet uygulayan insan eşeğe binmek isteyince ise karşılığını aldı.

YERDE SÜRÜKLEDİ

Eşek tarafından ayağından ısırılan insan, acı çığlıklar atarken hırsını alamayan eşek ise şiddet uygulayan kişiyi yerden yere vurdu.

KEMİK KIRACAK BİR GÜÇTE

Sosyal medyada viral olan videoya çok sayıda yorumlarda geldi. Gelen yorumlar arasında "Eşek ısırığının ise kemik kıracak bir güçte olduğu" en dikkat çekeni oldu.

Eşeğe şiddet uygulayan insan hak ettiği karşılığı aldı

Eşeğe şiddet uygulayan insan hak ettiği karşılığı aldı

Eşeğe şiddet uygulayan insan hak ettiği karşılığı aldı

Eşeğe şiddet uygulayan insan hak ettiği karşılığı aldı

Eşeğe şiddet uygulayan insan hak ettiği karşılığı aldı

Haberler.com / Miray Kaya - Güncel

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