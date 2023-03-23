Esed rejiminin iftar vaktinde Halep kırsalındaki saldırısında 2 sivil yaralandı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçlerinin Halep ilinin batısındaki Etarib ilçesine iftar saatinde düzenlediği saldırıda iki sivil yaralandı.

Halep'in batısındaki 45. Alay askeri noktasında konuşlu Esed rejimi askerleriyle İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Halep'in Etraib ilçesine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.?

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre iftar sırasındaki saldırıda biri kadın iki sivil yaralandı.

Saldırı nedeniyle ilçedeki camilerde teravih namazı kılınmaması kararı alındı.

İdlib'deki durum?

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.?

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.?

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.?

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.