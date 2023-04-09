Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçlerinin İdlib'in Sermin beldesine düzenlediği saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.

İdlib'in güneydoğusunda Serakib ilçesinde konuşlu Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güneydoğusunda Sermin beldesine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirirken, 3 çocuk yaralandı.

Yaralanan çocuklar tedavi için çevredeki hastaneye sevk edildi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.