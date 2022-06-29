Esed rejimi, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanıdığını açıkladı Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdı. Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdı. Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, rejimin dışişleri bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı aldı. Rejimin dışişleri bakanlığından bir kaynağa dayandırılan haberde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimleriyle iş birliğinin güçlendirileceği ve diplomatik ilişkilerin de kurulacağı ifade edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 21 Şubat'ta Ukrayna'daki söz konusu ayrılıkçı bölgeleri tanıdığını açıklamıştı. AA / Ethem Emre Özcan - Güncel Donetsk Halk Cumhuriyeti Ukrayna Luhansk Suriye Güncel Haberler

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