Esed rejimi, Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından vurularak hizmet dışı kaldığını iddia etti Güncel Haberler Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından hava saldırısıyla hedef alınarak hizmet dışı kaldığını ileri sürdü. Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından hava saldırısıyla hedef alınarak hizmet dışı kaldığını ileri sürdü. Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanına yerel saatle 20.16'da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği öne sürüldü. Patlama seslerinin duyulduğu kaydedilen haberde, pistin zarar görmesi nedeniyle Halep Havalimanı hizmet dışı kaldığı ifade edildi. Esed rejimi, 31 Ağustos'ta da İsrail güçlerinin Halep Havalimanı'nı füzelerle hedef aldığını ve havalimanında maddi hasarın oluştuğunu iddia etmişti. Halep'te rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor. İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. Rejim ayrıca İsrail'in 25 Ağustos'ta Hama'ya, 14 Ağustos'ta Tartus iline, 22 Temmuz'da da başkent Şam'a hava saldırıları düzenlediğini öne sürmüştü. İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. Güncel Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan Beşşar Esed Suriye İsrail Güncel Haberler

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