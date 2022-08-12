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Esed rejimi güçlerince işlenen olası suçlara ilişkin belgeler Fransa'da savcılığa iletildi

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Esed rejimi güçlerince işlenen olası suçlara ilişkin belgeler Fransa'da savcılığa iletildi

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejimi güçleri tarafından işlenen olası suçlarla ilgili önemli belgeleri savcılığa iletti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejimi güçleri tarafından işlenen olası suçlarla ilgili önemli belgeleri savcılığa iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığa Esed rejimi güçlerince işlenen olası suçlarla ilgili önemli belgeler iletildiği belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda fotoğraf ve görüntünün bulunduğu belgelerin 2013'te Şam'daki Tadamon Katliamı sırasında rejim yanlısı güçlerce işlenen vahşetlere ilişkin olduğu, bu olaylar sırasında onlarca sivilin öldürüldüğü ifade edildi.

"İddia edilen eylemlerin özellikle insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları olmak üzere, en ciddi uluslararası suçları oluşturması muhtemel." görüşüne yer verilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığının olayları Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığına (PNAT) bildirdiği ve söz konusu belgeleri de aktardığı kaydedildi.

Açıklamada, "cezasızlıkla mücadelenin, mağdurlar için adalet meselesi" olduğu ve Suriye'de kalıcı barış inşa etmek için "temel koşul" oluşturduğuna işaret edildi.

Son 10 yılda Suriye halkına karşı işlenen suçların anımsatıldığı açıklamada, suçluların adalet önünde hesap vermesi için Fransa'nın seferber olmaya devam ettiği vurgulandı.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Dışişleri Bakanlığı Beşşar Esed Fransa Güncel Haberler

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