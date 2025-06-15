Esed'in Eski Komutanı, ABD'li Gazeteci Tice'ın Öldürülmesi Talimatını Verdiğini İddia Etti

Devrik Baas rejiminden eski üst düzey bir komutanın, Beşşar Esed'in, Suriye'de 2012'de kaybolan ABD'li gazeteci Austin Tice'ın öldürülmesi talimatını verdiğini söylediği iddia edildi.

BBC'nin haberine göre, ismi belirtilmeyen yetkililer, devrik Esed rejiminin eski Ulusal Savunma Kuvvetlerinden Tümgeneral Bessam El-Hasan'ın bu yılın başında ABD'li yetkililerle Lübnan'da en az 3 kez bir araya geldiğini söyledi.

Yetkililer, bu görüşmelerden birinde Hasan'ın, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Merkezi İstihbarat Teşkilatından (CIA) görevlilere, Esed'in, Tice'in öldürülmesi talimatını verdiğini söylediğini aktardı.

Konuya hakim bazı kaynaklar, Hasan'ın, Esed'i bu kararından "vazgeçirmeye çalıştığını" ancak nihayetinde Tice'ın öldürüldüğünü ileri sürdü.

İsmi belirtilmeyen yetkililer de Hasan'ın Tice'in cenazesinin olduğu düşünülen bazı konumları yetkililerle paylaştığını, konuya ilişkin FBI soruşturmasının sürdüğünü ifade etti.

Bazı istihbarat yetkilileri ise Hasan'ın açıklamalarına şüpheli yaklaştıklarını, Esed'in doğrudan böyle bir talimat verme ihtimalinin düşük olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Öte yandan, Austin Tice'ın annesi Debra Tice, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu iddialara ilişkin Hasan ile görüşmek için ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine başvurduğunu ancak bir görüşme gerçekleştiremediklerini belirtti.

Debra Tice, Hasan'ın, "FBI'a duymak istedikleri bir hikaye anlattığını" düşündüğünü ifade ederek oğlunun hala hayatta olduğuna inandığını kaydetti.

Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci

Serbest gazeteci Austin Tice, Suriye iç savaşını takip ederken 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kaçırıldı.

Bir süre sonra Tice'ın gözleri bağlı şekilde silahlı ve kimliği belirsiz bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı ancak kaçırılmasının sorumluluğunu bugüne kadar üstlenen bir grup çıkmadı.

2022 yılında Tice'ın kurtarılması için ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle doğrudan görüşmeler yaptı ancak şu ana dek ABD'li gazetecinin yerine ve durumuna ilişkin net bir bilgi ortaya çıkarılamadı.