Eşcinsel çiftin çocuklarının vaftizine Yunan Kilisesinden tepki - Haberler

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Eşcinsel çiftin çocuklarının vaftizine Yunan Kilisesinden tepki

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Eşcinsel çiftin çocuklarının vaftizine Yunan Kilisesinden tepki

Yunanistan Kilisesinin, bir eşcinsel çiftin iki çocuğunu Yunanistan'daki bir kilisede vaftiz ettiği gerekçesiyle Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'a protesto mektubu göndereceği bildirildi.

Yunanistan Kilisesinin, bir eşcinsel çiftin iki çocuğunu Yunanistan'daki bir kilisede vaftiz ettiği gerekçesiyle Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'a protesto mektubu göndereceği bildirildi.

Yunan Ortodoks Kilisesi Daimi Ruhban Heyeti, yaptığı açıklamada, olayla ilgili Amerika Başpiskoposu Elpidoforos'a protesto mektubu ve Fener Rum Patrikhanesine konuya ilişkin bir mektup gönderilmesine karar verildiğini duyurdu.

Elpidoforos'un, temmuz başında Glifada'da düzenlenen vaftiz töreni için izin isterken, çocukların eşcinsel bir çifte ait olduğunu ilgili kilise yönetimine bildirmediği kaydedildi.

Vaftiz edilen çocuklar ünlü moda tasarımcısı Peter Dundas ve hayat arkadaşı Evangelos Bousis'e ait. Çiftin çocukları taşıyıcı anne yoluyla edindiği belirtildi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

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