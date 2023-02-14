Esad, Suriye'nin Depremden Etkilenen Tüm Bölgelerine Acil Yardım Ulaştırılması Çağrısı Yaptı

ŞAM, 14 Şubat (Xinhua) -- Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen tüm bölgelerine acil yardım malzemesi gönderilmesi çağrısında bulundu.

ŞAM, 14 Şubat (Xinhua) -- Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen tüm bölgelerine acil yardım malzemesi gönderilmesi çağrısında bulundu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, Esad söz konusu çağrıyı, Suriye'yi ziyaret eden ve başkent Şam'da Esad'la bulaşmadan önce Pazartesi günü Halep'te incelemelerde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile görüşmesi sırasında yaptı.

Suriye Devlet Başkanı, uluslararası yardım çabalarının, Suriye'nin altyapısının yeniden inşasına yardım konusuna odaklanmasının önemini de vurgulayarak bunun Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için acilen ele alınması gereken bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Griffiths de BM'nin yardım çalışmalarını desteklemeye ve Suriyelilerin insani yardım ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını belirtti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin son verilerine göre 6 Şubat'ta meydana gelen ve Suriye'de yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem şu ana kadar hükümetin ve isyancıların kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 5.300 kişinin ölümüne yol açtı.

BM tarafından Cuma günü yapılan açıklamada Suriye'de deprem nedeniyle 5,3 milyon kişinin yerinden olduğu belirtildi.