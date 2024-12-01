Esad, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Görüştü

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Şam'da görüştü. Esad "Suriye, terörle mücadelede tüm gücü ve kararlılığıyla, ülkenin tamamında ilerlemeye devam ediyor" ifadesini kullandı

Suriye Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hehesabından yapılan açıklamaya göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Beşar Esad, Arakçi'yi kabulü sırasında, "Suriye, terörle mücadelede tüm gücü ve kararlılığıyla, ülkenin tamamında ilerlemeye devam ediyor. Terörle mücadele, yapısını ortadan kaldırmak ve kaynaklarını kurutmak sadece Suriye'nin çıkarına değil, aynı zamanda tüm bölgenin istikrarına, güvenliğine ve ülkelerin selametine hizmet eder" dedi.