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Esad'ın 'İnsan Mezbahası' Sednaya Hapishanesi'nden Kurtulanların Tedavisi Devam Ediyor

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Suriye'de Esad rejiminin 'insan mezbahası' olarak adlandırılan Sednaya Hapishanesi'nden kurtarılan mahkumların tedavileri yıkık dökük hastanelerde kötü koşullarda sürüyor. Mahkumların yaşadığı dehşet ve işkenceler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

- Esad'ın "insan mezbahası" Sednaya Hapishanesi'nden kurtulan mahkumların tedavileri sürüyor

ŞAM - Suriye'de Esad'ın "insan mezbahası" olarak adlandırılan Sednaya Hapishanesi'nden kurtarılan mahkumların tedavileri kötü şartlar altında, yıkık dökük hastanelerde devam ediyor.

Suriye'nin başkenti Şam'ın 30 kilometre kuzeyinde 1980'li yılların başında Esad rejimi tarafından kurulan ve Esad'ın "insan mezbahası" olarak adlandırılan Sednaya Hapishanesi, kamuoyuna yansıyan görüntülerle dünyayı şok etti. Ağır işkenceye maruz kalan ve insanlık dışı şartlarda hapishanede tutulan mahkumların kurtarılmasıyla yaşanan dehşet anları gün yüzüne çıktı. Muhalif grupların Esad rejimini devirmesinin ardından serbest bırakılan mahkumların bir kısmının tedavisi yıkık dökük hastanelerde kötü şartlarda sürüyor.

"Kardeşimin durumu ağır"

İbrahim El Apse, kardeşi Nureddin El Apse'nin tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Kardeşimi 7 sene önce terör suçlamasıyla çalıştığı iş yerinden alıp götürdüler. Çok yoğun işkence ve ceza gördü. Hapishaneden kurtulmadan 1 gün önce de yine kardeşime işkence etmişler ve koğuşuna dahi götürmeyip koridorda yere atmışlar. Askerler hapishaneye girdiğinde onu koridorda bulmuşlar. Şu anda durumu ağır, tedavisi sürüyor" dedi.

Esad'ın 'İnsan Mezbahası' Sednaya Hapishanesi'nden Kurtulanların Tedavisi Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Güncel
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