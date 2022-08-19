Son dakika haber! Eş-Şebab, Mogadişu'da otele saldırı düzenledi
Güncel Haberler
Son dakika haberi: Somali'de başkent Mogadişu'daki Hayat Otel'e terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca saldırı düzenlendiği bildirildi.
Somali'de başkent Mogadişu'daki Hayat Otel'e terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca saldırı düzenlendiği bildirildi.
Ulusal medyadaki haberlere göre, Hayat Otel'e Eş-Şebab tarafından yapılan saldırıda bazı güvenlik görevlileri yaralandı.
Saldırı sırasında çok sayıda patlama sesi duyuldu.
Otele giden tüm yollar kapatıldı, bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.
Hükümet kaynakları, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Kaynak: AA / Güncel