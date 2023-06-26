Eş kavgasında tabanca ateş aldı: 1 ölü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da karı koca kavgasında tabancanın ateş alması sonucu 45 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. 45 yaşındaki Erdal Akıncı ile eşi Burcu Akıncı arasında aile içi tartışma yaşandı. İddiaya göre, karı koca arasındaki arbede esnasında tabanca ateş aldı.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Erdal Akıncı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erdal Akıncı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Burcu Akıncı, eşinin kazara vurulduğunu öne sürdü.