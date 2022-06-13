Eş katili: Sopayla darbettim, yaşayıp yaşamadığını kontrol etmedim

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, eşi Hatice Senem'i (23) darbederek öldürdükten sonra bölücü terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen Mehmet Senem'in (29) yargılanmasına başlandı. Mehmet Senem, eşinin kendisini aldattığını, çıkan tartışmada sopayla darbettiğini belirterek, "Gece birkaç kez mutfağa giderken baktığımda eşim kanepede uyuyordu. Gidip yaşayıp yaşamadığını kontrol etmedim" dedi.

Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde geçen yıl 24 Eylül'de meydana gelen olayda, eşi Hatice Senem'i gece boyunca ağır şekilde darbeden Mehmet Senem, sabah evden çıktıktan sonra bölücü terör örgütüne katılmak için HDP Kocaeli binasına gitti. Parti binasından çıkan Mehmet Senem gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 60 santimetre uzunluğunda ahşap sopa, 69 santimetre uzunluğunda üzerinde kırmızı lekeler olan döner bıçağı, 10 adet tüfek fişeği ve elektro şok cihazı ele geçirildi. Hatice Senem'in otopsi raporunda maruz kaldığı genel beden travması ve beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Senem, 'Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açıldı.