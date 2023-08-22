Eş katili koca, evine kıyafetlerini almaya gelince yakalandı (4)
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TUTUKLANDIAntalya'da, boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı 20'den fazla bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Yavlak, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya'da, boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı 20'den fazla bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Yavlak, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Güncel