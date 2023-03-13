Eş cinayeti sanığı: Maskeli 4 kişi geldi, korkuyla bıçakladım

BURSA'da, eşi Nazlı Meral'i (36) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Nurullah Meral'in (36) yargılanmasına başlandı. 'Yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Meral, eşinin kendisini aldattığını iddia edip, olay günü evine yüzleri maskeli 4 kişinin geldiğini ve kendisini öldüreceklerini söylediklerini belirterek, "Bu 4 kişiye eşim kapıyı açtı. Ben de bıçak alıp, bana müdahale edecekler korkusuyla eşimi bıçakladım" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay, geçen yıl Kasım ayında, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Damla Sokak'ta meydana geldi. Nazlı Meral'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip, evine gitti. Eve giren yakınları, Meral'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen ekipler, Nazlı Meral'in 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Nazlı Meral'in cansız bedeni, inceleme için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis de olayın ardından Nazlı Meral'in psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eşi Nurullah Meral'in peşine düştü. Olay günü bıçakla kendisine zarar verip, ardından hastaneye gittiği belirlenen Nurullah Meral, tedavisi sonrası gözaltına alındı. 4 yıldır Nazlı Meral ile evli olan Nurullah Meral, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sanığın ifadesinin, hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirten mahkeme heyeti, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesini isteyerek tutukluluk halinin de devamına karar verip, duruşmayı erteledi.