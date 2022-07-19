Eş cinayeti sanığı: Kayınpederim 'o silahı sıkamazsın' dedi

KONYA'da, evi terk eden eşi Nuriye Üniver'i tabancayla vurup öldüren, kayınpederi Abdullah Akarsel, kayınvalidesi Hüsniye Akarsel ile eşinin babaannesi Nebahat Akarsel'i yaralayan Ahmet Rufai Ünver'in yargılanmasına başlandı. Ünver mahkemedeki savunmasında, "Kayınpederimle inatlaştık. Sinirle ateş ederken eşim önümden geçti, bu sırada o da vuruldu" dedi.

Olay, 29 Ekim 2021'de, saat 15.30 sıralarında Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde meydana geldi. Nuriye Ünver, eşi Ahmet Rufai Ünver ile tartışmalarının ardından evi terk edip aynı mahallede oturan babası Abdullah Akarsel'in evine gitti. Ahmet Rufai Ünver, kayınpederinin evine gidip, içeridekilere tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Nuriye Ünver, babası Abdullah Akarsel, annesi Hüsniye Akarsel ile babaannesi Nebahat Akarsel yaralandı. Yaralılar, ihbarla adrese sevk edilen ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuriye Ünver, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu.