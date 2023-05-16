Erzurumspor FK maçının ardından

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Altınordu'yu 1-0 mağlup eden erzurumspor bitime 1 hafta kala düşme hattından çıktı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, final maçını kaybettiklerini söyleyerek, Çok iyi motive olmuştuk. İyi başladığımız bir oyundu. Rakibin duran toplardaki etkinliği vardı, hepsini biliyorduk. Ona göre çalışmıştık ama çalıştığımız yerden kornerden kafa golünü yedik. Daha sonra pozisyon üretmeye çalıştık fakat final vuruşlarında biraz yetersiz kaldık. İlk devreyi en kötü berabere bitirip, ikinci devre maçı kazanma düşünmemiz vardı. İkinci devre risk aldık. İstediğimiz golü ne yazık ki bulamadık. Bulduğumuz golün ofsayt olmasıyla moralimiz bozuldu. Gerçekten çok üzgünüz. Bundan sonra son 1 maçımız var Rize deplasmanı. Rize'ye şampiyonluk için 1 puan yetecek gibi, bize kümede kalmak için 1 puan yetmeyecek. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Erzurum'un Boluspor önünde, Gençlerbirliği'nin Bandırmaspor deplasmanında kayıp yaşamasını bekleyeceğiz. Şansımız çok az. Mucize de olsa mücadelemizi vereceğiz. Son maça bakacağız dedi.

HAKAN KUTLU SON MAÇTAN BİZİ LİGDE TUTACAK SONUCU ALIP SEZONU BİTİRMEK İSTİYORUZ

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, son bir görevleri daha kaldığını dile getirdi. Erzurumspor tarihindeki en önemli oyuncu grubuyla mücadele ettiklerini belirten Kutlu, Herkesin büyük emeği var ama en büyük pay karakterli futbolcu grubunda. Maçtan önce ne alacaklarını ne de primleri sordular. Hepsine helal olsun diye konuştu.

Altınordu karşısında sergiledikleri oyunla ilgili çok konuşmayacağını belirten Hakan Kutlu, Bizim futbolcularımız daha fazla istedi, onlar da çok istedi ama kazanmayı bildik. Çok kritik maçı nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık. Geçen hafta hak etmediğimiz bir yenilgi almıştık. Bugün Altınordu kazansa ben, 'hak ettiler' derdim. İç saha maçlarımızı Rize, İstanbul, Bursa gibi şehirlerde oynamak zorunda kaldık. Futbolcular bir antrenman bile bırakmadılar. Başka karakterde olsalar erken havlu atabilirdik. Bir görevimiz daha var. Son maçtan bizi ligde tutacak sonucu alıp sezonu bitirmek istiyoruz diye konuştu.