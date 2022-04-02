Erzurumlu yumurtacı ramazan ayında "maliyetine satış akımı" başlattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurumlu yumurtacı ramazan ayında "maliyetine satış akımı" başlattı

AA - İlhami Erkılıç - Güncel
 - Güncelleme:
Erzurumlu yumurtacı ramazan ayında

Erzurum'da organik yumurta üreticisi Özhan Ceylan, fırsatçılara inat ramazan ayında "maliyetine satış akımı" kampanyasıyla toptan fiyatının altında vatandaşa yumurta satış başlattı.

AZİZİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'da organik yumurta üreticisi Özhan Ceylan, fırsatçılara inat ramazan ayında "maliyetine satış akımı" kampanyasıyla toptan fiyatının altında vatandaşa yumurta satış başlattı.

Aziziye ilçesinin Adaçay Mahallesi'ndeki tesiste organik ve helal sertifikalı üretim yapan Ceylan, ramazan ayında vatandaşlara ve ekonomiye destek amaçlı "maliyetine satış akımı" kampanyası başlattı.

Ceylan, kampanya dahilinde ürettiği yumurtaları, ramazan ayı boyunca kentin Yoncalık Caddesi'ndeki satış mağazasına gelen vatandaşlara maliyetine satacak.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle "askıda yumurta" ve "sağlık personeline indirimli yumurta" gibi bir çok projeye imza attıklarını belirten Ceylan, "Tüm dünyada olduğu gibi ham maddedeki sıkıntılar maliyetleri yükseltti. Her şeyin fiyatı arttı. Ramazan ayı dolayısıyla kampanyamız dahilinde maliyetine satış yapacağız. Fırsatçılara inat devletimizin ve tüketicimizin yanında olduğumuz belli etmek için 'maliyetine satış akımı' başlattık." dedi.

Ceylan, ürettiği yumurtaları maliyetin üzerine çok faza kar marjı koymadan satacağını belirterek, bu sebepten yumurta fiyatlarının da piyasaya göre çok uygun olacağını aktardı.

Vatandaşların ihtiyacı kadar ürün almasını isteyen Ceylan, "Ramazan boyunca köy yumurtamızı 40 liradan başlayan fiyattan satışa sunduk. Normalde bir aracıya ya da büyük marketlere toptan verdiğimiz fiyatın da altından satıyoruz. Yumurtamızı üreticiden direkt tüketiciye maliyetine ulaştırıyoruz." diye konuştu.

AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Aziziye, Erzurum, Yumurta, Ramazan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title