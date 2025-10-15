Erzurumlu Öğrenciler, Portekiz'de Siber Zorbalık Eğitimi Aldı

Erzurum'da meslek liseli öğrenciler, "Siber Zorba Olma! Farkında Ol" projesi kapsamında Portekiz'de eğitim gördü.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2 refakatçi öğretmen eşliğinde 4 öğrenci, bir süre önce öğretmen Mustafa Çiftçi'nin Erasmus+Projesi olan Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projeleri kapsamında hazırladığı "Siber Zorba Olma! Farkında Ol" projesi kapsamında Portekiz'e gitti.

Öğrenciler, Portekiz'deki Agrupamento de Escolas de Casquilhos ve Barreiro okullarında 5 gün boyunca siber zorbalık konularında eğitim gördü.

Eğitimle, katılımcıların hakaret, saldırı, tehdit içeren karalama zararlı ve virüslü e-postalardan, paylaşılan uygunsuz görseller, internetin etik dışı kullanımı nedeniyle siber gözetleyici, siber tacizci, siber dolandırıcı gibi bireylerin yeni tehdit ve zorbalıklardan korunması amaçlandı.

Öğrencilerin bilinçli internet ve sosyal medya kullanan bireyler olarak yetişmelerine destek olmak, ortak okulların kurumsal yapısını güçlendirmek, akademik başarısını ve uluslararası işbirliğini artırmak amacıyla yapılan hazırlanan söz konusu projede, hedef gruplarda hem sosyal/fiziksel hem de siber zorbalık davranışlarının azalmasına ve ortadan kaldırılmasına yönelik önemli gelişmeler sağlanması, barışçıl, kavgasız bir dünyanın oluşmasına destek olmak, teknolojiyi doğru kullanma becerilerinin artması hedeflendi.

Proje kapsamında Portekiz ve Macar öğrenciler de mayıs ayında Erzurum Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çeşitli faaliyetler yapmıştı.