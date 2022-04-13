"Erzurumlu Mümessil" filmi 6 Mayıs'ta vizyona girecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Erzurumlu Mümessil" filmi 6 Mayıs'ta vizyona girecek

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
'Erzurumlu Mümessil' filmi 6 Mayıs'ta vizyona girecek

Komedi tutkunlarını sinemaya çekmeyi hedefleyen, "Erzurumlu Mümessil" filmi 6 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Komedi tutkunlarını sinemaya çekmeyi hedefleyen, "Erzurumlu Mümessil" filmi 6 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Servet Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği filmde, Burak Bozdağ, Burcu Binici, Ayhan Taş, Dila Danışman, Selahattin Taşdöğen, Recep Cinisli, Hacı Ali Konuk, Metin Yıldız, Ferdi Kurtuldu, Orçun Kaptan, Volkan Başaran, Kahraman Sivri, Rüya Coriç, Ömer Duran ve Reyhan İlhan rol aldı.

Filmde, mahalle kahvehanesindeki sakinlere sürekli hikayelerini anlatan Erzurumlu ilaç mümessili Burak'ın hikayesi işleniyor.

Erzurum'da çekilen ilk komedi filmi olan yapımla, Erzurum'un tanıtımına katkı sağlanması da hedefleniyor.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title