"Erzurumlu Mümessil" filmi 6 Mayıs'ta vizyona girecek
Komedi tutkunlarını sinemaya çekmeyi hedefleyen, "Erzurumlu Mümessil" filmi 6 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.
Komedi tutkunlarını sinemaya çekmeyi hedefleyen, "Erzurumlu Mümessil" filmi 6 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.
Servet Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği filmde, Burak Bozdağ, Burcu Binici, Ayhan Taş, Dila Danışman, Selahattin Taşdöğen, Recep Cinisli, Hacı Ali Konuk, Metin Yıldız, Ferdi Kurtuldu, Orçun Kaptan, Volkan Başaran, Kahraman Sivri, Rüya Coriç, Ömer Duran ve Reyhan İlhan rol aldı.
Filmde, mahalle kahvehanesindeki sakinlere sürekli hikayelerini anlatan Erzurumlu ilaç mümessili Burak'ın hikayesi işleniyor.
Erzurum'da çekilen ilk komedi filmi olan yapımla, Erzurum'un tanıtımına katkı sağlanması da hedefleniyor.