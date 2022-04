'Erzurumlu Mümessil' filmi 6 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak

ERZURUM (AA) - Komedi tutkunlarını sinemaya çekmeyi hedefleyen "Erzurumlu Mümessil" filmi 6 Mayıs'ta vizyona girecek.

Başından geçen olayları kendine has üslubuyla anlatan Erzurumlu ilaç mümessili Burak Bozdağ'ın hikayesini sinemaya aktaran filmin yönetmenliğini Servet Aksoy, yapımcılığını ise Halil Karapınar üstlendi.

Başrolde de yer alan Bozdağ ile Ayhan Taş, Rüya Coriç ve Fatih Doğan, filmin hikayesini, çekim sürecini ve beklentilerini fAA muhabirine değerlendirdi.

Anlattığı hikayeleri senaryoya uyarladıklarını, böylece Erzurumlu Mümessil filminin ortaya çıktığını belirten Bozdağ, filmde kendisinin Erzurum yöresine ait ağızla oynadığını söyledi.

Bozdağ, Erzurum'da tamamı çekilen ilk film olduğuna dikkati çekerek, "Komedi türünde de yörede çekilen ilk film oldu. Ayhan Taş, filmde müdürümü oynuyordu. Ben gerçekten ilaç mümessilliği yaptım. O dönemdeki bölge müdürlerimden öyle bir baskı yememiştim." diye konuştu.

Sinema sektörünün salgın döneminde zor günler geçirdiğini dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Her sektörde olduğu gibi sinema sektörü de çok kötü günler geçirdi. Biraz düzeldi diyoruz ama tam anlamıyla salgın öncesine dönemedik. Sinema işletmecilerimiz bazı zorluklar çekiyor ve hala tam kapasite değil. Büyük projeler, Türk sinemasını biraz ayaklandırsa da hala perde sayısı az. İnşallah bir an evvel eski günlerine döner. Bu filmi seri halinde düşünüyoruz. Anlattığımız hikayelerden senaryolaştırılmayanlar var. Onlarla ilgili çalışma da yapıyoruz. Her yıl bir film yapmak kaydıyla 3-4 film yapmayı arzuluyoruz."

"Birlikte Burak'ın bir hayalini paylaştık"

Oyuncu Ayhan Taş, Bozdağ'ın şirketteki müdürünü canlandırdığına işaret ederek, "Ben aslında Burak'ın şirkette ayağını kaydırmak için uğraşıyorum. Çok tatlı, keyfini çıkardığımız bir film oldu. Rüya Coriç de benim asistanım olarak oynuyor." dedi.

Erzurum diyalektiğiyle konuşmanın zor olduğunu bildiği için dışardan tayinle gelen birini oynadığını aktaran Taş, şu bilgileri verdi:

"Herkes Erzurum ağzıyla konuşsa seyirci bir şey anlamazdı. Burak'ın anlattığı hikayeler sosyal medyada milyonlarca izleniyordu. Bunu bir dramatik yapıya döndürerek sinema filmi yaptı. Bunda da hepimizin katkısının olması gurur verici bir şey. Birlikte Burak'ın bir hayalini paylaştık. Yapabildiğimiz kadar destek olmaya çalıştık. Bize bir senaryo verildi ve keyif alarak bunu hayata geçirdik. Burak'la da bu vesileyle tanışmış olmaktan dolayı mutluyum. Ortaya bir şey daha koymuş olduk."

"İlk defa Erzurum'u görmüş oldum ve büyük bir keyifti"

Oyuncu Rüya Coriç de sinemaseverleri eğlenceli bir filmin beklediğini aktararak, "Film öyle bir akışta ilerliyor ki durmadan bir olay örgüsü içindeyiz ve bütün karakterlere de sarılıyor. Gerçekten fazla eğlendik. Çünkü durmadan bilmediğimiz bir olay çıkıyor ve bir sahnede oynarken ekstra bir şey daha yazmış gibi oluyoruz. Benim için çok keyifliydi. İlk defa Erzurum'u görmüş oldum ve büyük bir keyifti." değerlendirmesini yaptı.

Filme ve oynadığı karaktere çok güvendiğini vurgulayan Coriç, filmde çok güzel sahnelerin olduğunu, devam filmlerinde de oynamayı arzu ettiğini söyledi.

Oyuncu Fatih Doğan ise filmde Mümessil Burak'ı yoldan çıkarmaya çabalayan, "Mümessil Orhan" karakterine hayat verdiğini dile getirdi.

Senaryoyu ilk okuduğunda gerçek hikayelere dayanan bu komediyi çok beğendiğini söyleyen Doğan, "Burak'ın anlattığı hikayeleri ben de izledim ve çok gülüyordum. Bunları sinema sanatıyla anlatınca da başka bir resim ortaya çıkacak. Devam gelirsei nasipse keyifle oynarız." ifadelerini kullandı.

Filmde ayrıca, Burcu Binici, Dila Danışman, Selahattin Taşdöğen, Recep Cinisli, Hacı Ali Konuk, Metin Yıldız, Ferdi Kurtuldu, Orçun Kaptan, Volkan Başaran, Kahraman Sivri, Ömer Duran ve Reyhan İlhan rol aldı.

Erzurum'da çekilen ilk komedi filmi olan yapımla, Erzurum'un tanıtımına katkı sağlanması da hedefleniyor.