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Erzurumlu gencin tasarladığı araçla dar köy sokaklarında yük taşıyor

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Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Mehmet Algün, mahalle sokaklarının dar olması nedeniyle araçların yük taşımasında yaşanan soruna kendi tasarladığı araç ile çözüm buldu. Pandemi döneminde ortaya koyduğu girişimi, ailesinin ve kendi yaşamını kolaylaştıran pratik bir çözüm sunuyor.

Erzurumlu gencin tasarladığı araçla dar köy sokaklarında yük taşıyor

Dar sokaklarda yük taşıyamayınca kendi aracını üretti

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesinde yaşayan 28 yaşındaki Mehmet Algün, mahalle sokaklarının dar olması nedeniyle araçların yük taşımasında yaşanan soruna kendi tasarladığı araç ile çözüm buldu.

Pandemi döneminde ortaya koyduğu girişimi, ailesinin ve kendi yaşamını kolaylaştıran pratik bir çözüm sunuyor. Mehmet Algün, çok az maliyetle yaptığı aracıyla mahalledeki tüm sokaklara rahatlıkla girebiliyor ve zorlu arazi şartlarda yük taşıma sorununu çözmüş durumda. Eski bir araba şasesini kullanarak kısaltma ve çeşitli eklemelerle özgün aracını ortaya çıkaran Algün, internetten bulduğu küçük bir motoru kullanarak aracını güçlendirdi.

Aracının dik ve çamurlu rampalarda zorlanmadan ilerleyebildiğini ifade eden . Mehmet Algün, " Ailemin ve köylülerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça kullanışlı bir araç. Arkasına eklediğim römork ile ağır yükleri taşıma kapasitesine sahip olan aracımız, köy ve yayla gibi zorlu coğrafyalara rahatlıkla çıkabiliyor. Aracın dikkat çeken özelliklerinden biri de hava soğutmalı benzinli motoru olmasıdır. Bu özellik, sıcak ve soğuk hava şartlarına sorunsuz bir şekilde çalışabilmesine imkan tanıyor. Ayrıca, 4 ayrı amörtisör sistemi sayesinde sarsıntısız bir yolculuk deneyimi sunuyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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